Assystem : forte dynamique

Assystem : forte dynamique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Assystem enregistre au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 253,4 millions d'euros en croissance de +10,4%, dont +12,4% en organique, -0,5% d'effet périmètre (lié à la cession de la société Eurosyn, classée précédemment sous la rubrique 'Divers', et à l'intégration de la société britannique CRA) et -1,5% d'effet de la variation des taux de change (résultant principalement de la baisse contre euro de l'USD et de monnaies liées à l'USD).

Les activités Nucléaire, à 163,8 millions d'euros (65% du chiffre d'affaires consolidé) contre 141,4 millions d'euros au 1er semestre 2020, sont en progression très marquée à +15,8%, dont +15,1% de croissance organique, +1,4% d'effet périmètre (correspondant à l'intégration de CRA) et -0,7% d'effet de la variation des taux de change.

Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires d'ET&I, à 89,6 millions d'euros, est en croissance de +5,5% par rapport aux 85,0 millions d'euros enregistrés au 1er semestre 2020, dont +8,3% de croissance organique et -2,8% d'effet de la variation des taux de change, particulièrement marqué sur l'activité Staffing dont la monnaie de référence est l'USD.

Assystem a acquis, le 30 juin, 99% du capital de la société d'ingénierie indienne STUP Consultants Private Limited. Elle sera consolidée dans les comptes au second semestre 2021.