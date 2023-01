Assystem : évolution de la direction générale et de la direction financière

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Assystem, du 24 janvier, a nommé Stéphane Aubarbier, actuellement Directeur Général des Opérations, Directeur Général Délégué d'Assystem SA à effet du 1er février 2023. Il a pris acte de la démission de Philippe Chevallier de son mandat de Directeur Général Délégué Finances d'Assystem SA à effet de cette même date.

Dominique Louis, Président-Directeur Général d'Assystem, et les membres du Conseil ont remercié Philippe Chevallier pour son engagement, son professionnalisme et ses réalisations pendant les 8 années qu'il vient de passer au service d'Assystem. Il sera Conseiller du Président jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite.

Malène Korvin (40 ans) rejoint Assystem, le 30 janvier, et est nommée Directrice Financière Groupe, rapportant au Directeur Général Délégué. Diplômée d'ESCP Europe, elle a 14 ans d'expérience professionnelle, notamment comme Manager chez KPMG Transaction Services entre 2008 et 2013, puis depuis 2014 chez Europcar Mobility Group successivement Responsable des Fusions-acquisitions, Directrice de la Transformation, Directrice Financière Adjointe et Directrice Financière Groupe.