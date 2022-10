Assystem : croissance organique de 4,7% sur 9 mois

(Boursier.com) — Assystem a enregistré au 3ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 118,9 ME, en croissance de +8,5%, dont +4,3% en organique, +2,3% d'effet périmètre et +1,9% d'effet de la variation des taux de change.

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires consolidé du groupe d'ingénierie s'établit à 360,6 ME (contre 324,9 MEUR à fin septembre 2021, tel que retraité), en croissance de +11%, dont +4,7% en organique, +5% d'effet périmètre (résultant de la consolidation de la société indienne STUP à compter du 1er juillet 2021 et de la société britannique Schofield Lothian à compter du 1er octobre 2021) et +1,3% d'effet de la variation des taux de change.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires des activités Nucléaire est de 253,6 ME, en croissance organique de 3,8%. L'activité continue d'être portée par les prestations en France et au Royaume-Uni.