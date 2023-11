Assystem conclut un accord pour l'acquisition de L&T Infrastructure Engineering

(Boursier.com) — Assystem S.A., acteur majeur de la transition énergétique, annonce son intention d'acquérir L&T Infrastructure Engineering Limited, filiale indienne du groupe Larsen & Toubro composée de 431 salariés.

Cette acquisition permettra à Assystem de compléter son offre de services d'ingénierie en Inde et d'accroître sa part de marché dans les secteurs du ferroviaire, du transport et de l'énergie, tout en renforçant ses capacités de conception et de planification de projets.

L&T Infrastructure Engineering Limited possède des bureaux stratégiquement situés dans des villes indiennes telles que Hyderabad, Mumbai, Delhi et Chennai. Depuis sa création en 1998, L&T Infrastructure Engineering Limited est un acteur clé dans le domaine de la conception et des services de conseil pour le secteur du transport et du développement des infrastructures en Inde. Fondée sous le nom de L&T-Rambøll Consulting Engineers Limited, la société est devenue une filiale à part entière de L&T en septembre 2014.

L&T Infrastructure Engineering Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 922 millions de roupies au cours de l'exercice fiscal 2022-23 (soit environ 10,6 millions d'euros).

La transaction devrait être finalisée au plus tard le 15 janvier 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions préalables usuelles en la matière.

Ashish Tandon, directeur général d'Assystem Stup, a déclaré : "Cette acquisition constituera un élément essentiel de l'implantation d'Assystem en Inde. En combinant nos expertises, nous créerons une offre améliorée et complète pour nos clients, avec pour objectif de les aider à apporter de l'efficacité et de l'innovation à leurs projets et de soutenir la livraison de leurs investissements dans le respect des délais et des budgets."