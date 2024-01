Assystem cède à EDF sa participation de 5% au capital de Framatome

(Boursier.com) — Assystem SA a cédé, ce 24 janvier, à EDF SA sa participation de 5% au capital de Framatome pour un montant de 205 millions d'euros.

Assystem avait fait l'acquisition de 5% du capital social de Framatome en décembre 2017, témoignant ainsi la volonté d'Assystem d'apporter son concours à la filière nucléaire française auprès de son chef de file EDF, dans le cadre de la reconfiguration des acteurs nucléaires français. Cette étape est désormais franchie.

La cession de sa participation dans Framatome renforce l'indépendance du groupe Assystem fortement impliqué dans le développement de projets nucléaires civils utilisant différentes technologies et ce, dans de nombreux pays. Assystem continue d'accompagner ses clients français, et en particulier EDF, pour le développement des futurs programmes et sur la performance du parc existant en France.