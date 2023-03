Assystem : bonne tenue des résultats 2022

(Boursier.com) — Assystem a dégagé un résultat opérationnel 2022 de 30 ME, comparable à celui de 2021. Le résultat net des activités poursuivies progresse de 18,4% à 36,1 ME. Le résultat net des activités cédées tel que déterminé en conformité avec la norme IFRS 5 s'élève à 13,8 ME (activités cédées à Expleo et MPH classées en IFRS 5). Au total le résultat net consolidé s'établit à 49,9 ME contre 34,7 ME en 2021.

Assystem avait enregistré en 2022 un chiffre d'affaires de 493,5 ME, en croissance de 10,8%, dont +5,4% en organique.

Assystem proposera le paiement d'un dividende stable de 1 euro par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 5 juin 2023.

Afin de finaliser son recentrage stratégique, Assystem envisage de céder ses activités dans la zone Pacifique en 2023. Ces dernières ont représenté un chiffre d'affaires de 12,7 ME en 2022, comptabilisé dans ET&I.

En tenant compte de cette cession, de l'intégration des trois croissances externes réalisées depuis fin 2022 et de l'impact d'importants investissements de croissance dans les compétences à réaliser en 2023 visant à accompagner la croissance du Groupe à moyen terme, Assystem se fixe pour objectifs en 2023 un chiffre d'affaires consolidé compris entre 540 et 560 ME avec un résultat opérationnel d'activité supérieur au niveau de 33 ME dégagé en 2022.

Ces objectifs s'entendent à contexte macroéconomique, géopolitique et sanitaire comparable à celui en place en ce début d'année.