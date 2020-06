Assystem acquiert WhiteQuest

(Boursier.com) — L'acquisition du fonds de commerce de WhiteQuest s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'ingénierie digitale d'Assystem. En s'appuyant sur l'expertise reconnue de l'équipe de WhiteQuest dans le domaine de la simulation virtuelle avancée, Assystem va accélérer la réalisation des projets de ses clients, et leur apporter "une plus-value significative en matière de performance et de sécurité", estime le groupe. "La combinaison du concept de jumeau numérique avec la simulation virtuelle facilite la résolution des problèmes posés par l'intervention simultanée d'entreprises sur un même chantier. Ceci est notamment applicable aux arrêts de tranches nucléaires, et à la préparation d'étapes de démantèlement ou à celle de transferts industriels", insiste Assystem.

Cette combinaison permet de simuler de manière réaliste les différentes étapes des opérations nécessaires à la bonne fin du chantier, et en conséquence de mieux prévoir les difficultés que les différents opérateurs pourraient rencontrer lors de la réalisation de ces opérations. En acquérant le fonds de commerce de WhiteQuest, Assystem intègre une équipe opérationnelle spécialisée dans l'exploitation d'outils de simulation à destination des industries présentant des risques d'opérations élevés et bénéficie des développements logiciels de la société. Ces nouvelles capacités sont particulièrement pertinentes dans les principaux secteurs d'activités d'Assystem : le nucléaire, l'énergie, les sciences de la vie, les transports et la défense.