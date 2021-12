Assystem : accord de cession des activités de sciences de la vie et d'assistance technique à l'industrie

(Boursier.com) — Assystem a scellé un accord de cession à Expleo Group - détenu à 38,16% par... Assystem S.A. - de ses activités sciences de la vie et d'assistance technique à l'industrie. L'accord porte sur les sociétés Assystem Care France, Assystem Belgium et Assystem Care Switzerland et sur deux fonds de commerce français. Le chiffre d'affaires réalisé en 2021 par les activités cédées devrait être proche de 39 millions d'euros. La valeur d'entreprise convenue entre les parties s'élève à 28 millions d'euros. La date de réalisation prévue est le 1er janvier 2022. En conséquence de l'accord, qui entraîne la déconsolidation des activités cédées à compter du 1er janvier 2021 par application de la norme IFRS 5, le chiffre d'affaires consolidé 2021 d'Assystem et la marge opérationnelle d'activité correspondante (marge de ROPA) devraient être de l'ordre de respectivement 480 millions d'euros et 6,4%.

Les coûts de gestion du groupe affectés précédemment aux activités cédées seront considérés, conformément à IFRS 5, comme restant à la charge du périmètre consolidé. L'effet net sur la marge de ROPA 2021 du groupe de la déconsolidation des activités cédées et de cette réaffectation de coûts groupe est estimé à -0,2 point.