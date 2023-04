Assystem : accélération de la croissance organique au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre, Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 143,8 millions d'euros en croissance de +19,7% par rapport au 1er trimestre 2022 retraité, dont +16,4% en organique, +3,9% d'effet périmètre (résultant de la consolidation de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022, et des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023) et -0,6% d'effet de la variation des taux de change.

L'accélération de la croissance organique au 1er trimestre est portée par une demande soutenue dans l'ensemble de nos activités et par le succès de la campagne de recrutements en avance de phase.

Sur les 3 000 recrutements envisagés sur l'exercice 2023, près d'un quart de l'objectif 2023 a d'ores et déjà été atteint.