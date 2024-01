Assystem a acquis KEOPS Automation, ingénierie spécialiste des systèmes automatisés et de la valorisation de leurs données

(Boursier.com) — Assystem , société internationale d'ingénierie, de services digitaux et de gestion de projet, a acquis 100% du capital de KEOPS Automation, entreprise française spécialisée dans l'intégration des plateformes d'exploitation industrielles et de la valorisation de leurs données (OT et IT industriel, systèmes automatisés, systèmes de supervision, BI appliqué au manufacturing). KEOPS Automation intervient dans le secteur du nucléaire et de l'énergie et dans les domaines de la performance industrielle, environnementale et énergétique des industries. L'entreprise est basée à Nantes (Carquefou) et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 7,0 millions d'euros.

Cette acquisition vise à renforcer l'expertise digitale d'Assystem dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance des infrastructures industrielles et des solutions de MES (Manufacturing Execution System).

En acquérant KEOPS Automation, Assystem consolide ses capacités en particulier dans le secteur du nucléaire où les besoins seront nombreux dans le cadre des futures constructions et renforce sa présence en région Pays de la Loire.

En rejoignant Assystem, KEOPS Automation vient renforcer les activités du groupe liées à la performance des systèmes industriels, qui représente aujourd'hui plus de 500 collaborateurs, et aura la possibilité d'accéder aux principaux projets d'énergie bas-carbone dans lesquels Assystem est pleinement engagé, notamment dans les domaines du nucléaire, des énergies renouvelables, des réseaux électriques et des infrastructures d'hydrogène et de transport.

Christian Jeanneau, Executive Vice-Président en charge des activités digitales d'Assystem, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir KEOPS Automation dans la grande famille d'Assystem. Cette acquisition ajoute une brique précieuse à nos activités digitales pour offrir un levier de performance et de compétitivité à nos clients. Avec cette acquisition, nous confirmons notre engagement à faire réussir les nouveaux projets nucléaires pour lutter contre le dérèglement climatique."