Assystem : 6,6% de marge opérationnelle en 2021

(Boursier.com) — Le groupe Assystem a dégagé un résultat opérationnel 2021 de 31,6 ME, contre 17,8 ME en 2020. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 32 ME, soit 6,6% de marge opérationnelle.

La contribution d'Expleo Group au résultat d'Assystem, qui détient 38,05% du capital et 38,94% des instruments de quasi-fonds propres émis par la société (obligations convertibles à coupon capitalisé), est de 6 ME, dont -4,9 ME de quote-part de résultat net et 10,9 MEUR de coupon des obligations convertibles. Pour mémoire, la contribution d'Expleo Group en 2020 était de -35,2 ME, dont 10 ME de coupon des obligations convertibles.

Le résultat financier est de 1,6 ME. Il intègre un dividende de 2,4 ME reçu de Framatome. Le résultat net des activités poursuivies s'établit à 32 ME contre -23,8 ME en 2020. Le résultat net consolidé s'établit à 34,7 ME contre -22,4 ME en 2020. Assystem proposera le paiement d'un dividende de 1 euro par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 3 juin 2022.

En 2021, le chiffre d'affaires consolidé d'Assystem s'était établi à 483,1 ME, en croissance de +10,1% par rapport au chiffre d'affaires 2020 retraité, dont +7,8% en organique, +2,5% d'effet périmètre.

Assystem envisage de céder en 2022 le contrôle de ses activités de Staffing. Assystem estime que le chiffre d'affaires et le ROPA 2021 tels que retraités en application de la norme IFRS 5 dans l'hypothèse de cette cession de contrôle seraient de respectivement 445,3 ME et 30,5 ME (soit une marge opérationnelle d'activité de 6,8%).

Les objectifs d'Assystem pour 2022 dans son périmètre d'activité tel qu'existant à fin 2021, hors Staffing, sont les suivants : un chiffre d'affaires de 480 ME et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité à 6,8%.

Assystem ne prévoit pas, à date, d'incidence significative de la guerre en cours en Ukraine et des sanctions internationales contre la Russie sur la réalisation de ces objectifs.