Assystem : 5,4% de croissance organique en 2022

(Boursier.com) — Assystem a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires de 493,5 ME, en croissance de 10,8%, dont +5,4% en organique, +3,9% d'effet périmètre (résultant de la consolidation de la société indienne STUP à compter du 1er juillet 2021, de la société britannique Schofield Lothian à compter du 1er octobre 2021 et de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022) et +1,5% d'effet de la variation des taux de change.

Au 4ème trimestre 2022, Assystem a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 132,9 ME, en croissance de +10,4%, dont +8,4% en organique.

En 2022, le chiffre d'affaires des activités Nucléaire est de 344,9 ME, en croissance de +5,7%, dont +5,2% de croissance organique.

Assystem estime sa marge opérationnelle d'activité à 6,7% pour l'exercice 2022, pour un objectif annuel de 6,8%. Elle prend en compte les coûts de recrutement engagés en fin d'année pour assurer la croissance de l'activité.