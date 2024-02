Assystem : 17% de croissance en 2023

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2023, Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 155,8 millions d'euros (132,9 ME en 2022), en croissance de +17,2%, dont +15,5% en organique, +3% d'effet périmètre et -1,3% d'effet de la variation des taux de change.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé total d'Assystem s'établit à 577,5 ME en croissance de +17% par rapport à l'exercice précédent, dont +14,6% en organique, +3,7% d'effet périmètre (résultant de la consolidation de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022, et des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023) et -1,3% d'effet de la variation des taux de change.

Point d'activité

Trimestre après trimestre, Assystem a bénéficié d'une croissance organique solide, portée par une demande soutenue dans l'ensemble des activités du Groupe, par le succès de la campagne de recrutements et par une meilleure fidélisation de nos talents pour répondre aux besoins de ses clients.

En décembre 2023, Assystem a cédé ses activités dans la zone Pacifique (Assystem Polynésie et d'Assystem Nouvelle-Calédonie) au management de ces sociétés, marquant ainsi la fin de son recentrage stratégique engagé il y a deux ans. Parallèlement, le Groupe poursuit sa stratégie d'acquisitions ciblées visant à renforcer ses compétences sur ses zones géographiques clés.

Ainsi en janvier 2024, Assystem a finalisé deux acquisitions : L&T Infrastructure Engineering Limited, et KEOPS Automation, entreprise nantaise spécialisée dans l'intégration des plateformes d'exploitation industrielles et de la valorisation de leurs données.

Enfin, le 23 janvier, Assystem a cédé à EDF SA pour un montant de 205 ME sa participation de 5% au capital de Framatome acquise en décembre 2017. Le groupe annonce son intention de distribuer une part significative de ce montant sous forme de dividende exceptionnel, dont le montant et le calendrier de versement seront précisés ultérieurement.