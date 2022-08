Assurances : AXA grimpe dans le sillage d'Aegon

(Boursier.com) — Dans un marché qui réduit ses gains en matinée, AXA avance de 0,8% à 24,4 euros. L'assureur progresse dans le sillage de son homologue néerlandais Aegon, qui s'envole de 7,5% à Amsterdam après avoir revu ses prévisions à la hausse. Si le groupe a essuyé une nouvelle perte nette au deuxième trimestre, il a rehaussé ses prévisions de flux de trésorerie disponibles et de capital opérationnel. La firme vise désormais des flux de trésorerie disponibles d'au moins 2,2 milliards d'euros sur la période 2021-2023 contre une fourchette précédente de 1,4 à 1,6 MdE. Quant à la génération de capital opérationnel pour 2022, elle est désormais attendue à 1,4 milliard d'euros contre 1,2 MdE auparavant.

Aegon a essuyé une perte nette de 348 ME au cours du trimestre clos fin juin, contre un bénéfice net de 849 ME un an plus tôt, en raison essentiellement de charges exceptionnelles et d'une perte non économique sur les couvertures de taux d'intérêt aux États-Unis.

La performance sous-jacente de l'assureur néerlandais au deuxième trimestre semble robuste avec des données supérieures aux attentes sur un certain nombre de lignes, affirme Citi. KBC estime de son côté que les résultats d'exploitation et la génération de capital sont "très solides", mais quelque peu éclipsés par des charges ponctuelles.