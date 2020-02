Assurance : Covea (Maaf, MMA) négocie le rachat de PartnerRe

(Boursier.com) — Une nouvelle grosse opération se dessine dans le secteur de l'assurance. Covea est négociations avancées avec la famille Agnelli pour lui racheter PartnerRe pour près de 9 milliards de dollars en numéraire. Initialement dévoilée par 'Bloomberg', l'information a par la suite été confirmée par Exor, la holding financière de la famille italienne : "Exor confirme avoir entamé des discussions exclusives avec Covéa concernant une éventuelle acquisition en numéraire de PartnerRe. Ces discussions sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur une transaction".

Covea, poids lourd en France avec Maaf, MMA et GMF, avait tenté il y a quelques mois de reprendre la Scor. L'acquisition de PartnerRe lui permettrait de diversifier ses activités au-delà des assurances habitation, automobile, vie et santé. Elle constituerait la plus grosse opération dans l'industrie depuis la reprise de XL par AXA en 2018 pour 15,3 Mds$.

Le groupe de réassurance basé aux Bermudes a été racheté il y a quatre ans par Exor, qui contrôle également Ferrari et Fiat Chrylser, pour 6,9 milliards de dollars.