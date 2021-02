Assurance : Aéma Groupe (La Macif) rachète Aviva France

Assurance : Aéma Groupe (La Macif) rachète Aviva France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme attendu, Aéma Groupe (La Macif) va reprendre les activités françaises d'Aviva. Cette opération s'inscrit dans la volonté du groupe britannique de recentrer ses activités sur ses principaux marchés, au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada. L'opération atteint 3,2 milliards d'euros. Elle permet de sécuriser les emplois d'Aviva France et d'assurer le maintien du service clients grâce à un nouvel actionnaire de référence, précise Aviva qui va renforcer significativement son capital et sa trésorerie avec une augmentation du capital excédentaire d'environ 2,1 milliards de livres sterling et de la trésorerie centrale d'environ 2,8 Mds£.

Le périmètre de l'opération comprend les activités d'assurance vie, d'assurance générale et de gestion d'actifs en France, ainsi que la participation (75%) dans UFF.

Aviva avait fixé à fin février la date butoir pour recevoir les offres définitives sur ses activités en France et en Pologne.