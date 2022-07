ASML : sous pression après ses comptes trimestriels

(Boursier.com) — Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML perd plus de 3% ce mercredi à Amsterdam, après avoir publié un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre à 1,41 milliard d'euros, contre 1,04 milliard d'euros un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,44/1,45 milliard d'euros pour la période. Le résultat a été plombé par des coûts d'inflation plus élevés que prévu et par le retard de reconnaissance de certaines ventes, a indiqué ASML dans un communiqué.

Les réservations nettes ont cependant augmenté à 8,46 milliards d'euros, contre 6,97 milliards d'euros au premier trimestre 2022.

ASML a déclaré fonctionner à "capacité maximale" dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a néanmoins vu certains signes d'apaisement récemment...