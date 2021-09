ASML : "rentable et farouchement innovant"

(Boursier.com) — ASML Holding remonte de 1,8% à 659 euros ce jeudi à Amsterdam, dans la foulée du relèvement des prévisions du groupe pour les années à venir, alors que les fabricants de puces s'empressent actuellement de stimuler leur production en commandant davantage de machines qui fabriquent des semi-conducteurs haut de gamme. La société néerlandaise prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre environ 24 milliards d'euros et 30 milliards d'euros en 2025, avec une marge brute allant de 54% à 56% à cet horizon. Elle tablait jusqu'ici sur des revenus compris entre 15 et 24 MdsE... "Les mégatendances mondiales dans l'industrie électronique, soutenues par un écosystème hautement rentable et farouchement innovant, devraient continuer à alimenter la croissance du marché des semi-conducteurs", explique la direction d'ASML, un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semis.

Plus globalement, la société prévoit une croissance annuelle de ses revenus d'environ 11% au cours de la présente décennie. Parmi ses clients figurent Samsung Electronics et Taiwan Semiconductor Manufacturing qui ont investi massivement pour faire face à la reprise de la demande depuis la fin des fermetures d'usines en lien avec la pandémie de coronavirus.

ASML ne compte pas pour autant oublier ses actionnaires : "nous prévoyons de continuer à reverser des sommes importantes à nos actionnaires par le biais d'une combinaison de dividendes croissants et de rachats d'actions".