ASML Holding : prêt à réaliser des opérations de croissance externe pour répondre à la demande

(Boursier.com) — Quelle crise ? ASML Holding est prêt à procéder à d'importantes acquisitions pour répondre à la demande croissante de puces avancées dans le monde, affirme son directeur général. Le fabricant néerlandais d'équipements pour la production de semi-conducteurs continue de voir une forte demande dans un avenir prévisible, alors que les pays se précipitent pour construire des usines sur leur territoire. ASML a déclaré la semaine dernière qu'il prévoyait un chiffre d'affaires plus que doublé pour atteindre 40 milliards d'euros d'ici 2025 et plus que triplé, à 60 MdsE, d'ici 2030. Cette ampleur de croissance nécessite une plus grande base de fournisseurs, selon Peter Wennink.

"Nous allons acquérir ce que nous pensons nécessaire pour soutenir la feuille de route", a déclaré le dirigeant lors d'une conférence de presse à Séoul en amont de la cérémonie d'inauguration des nouvelles installations d'ASML en Corée du Sud. Les investissements d'ASML dans le pays "ne font que commencer", a ajouté Peter Wennink, selon des propos repris par 'Bloomberg'. Certains de ses plus gros clients - Samsung Electronics et SK Hynix, ainsi que Taiwan Semiconductor Manufacturing - se trouvent en Asie de l'Est, qui abrite également d'autres fabricants de machines de lithographie tels que Nikon et Canon.

"Malgré le fait que nous envisageons un environnement de récession en 2023, la demande pour nos produits est toujours supérieure à ce que nous pouvons faire... Il n'y a pas eu de réduction du retard des expéditions jusqu'à la fin de l'année prochaine".

Cinq entreprises dominent le marché mondial des équipements nécessaires à la production de semi-conducteurs. Si le Néerlandais est leader de l'industrie avec ses équipement avancés, d'autres acteurs fournissent d'autres pièces et machines importantes tels que le Nippon Tokyo Electron et trois sociétés américaines, Applied Materials, Lam Research et KLA.