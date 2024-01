ASML Holding dépasse Nestlé !

(Boursier.com) — En hausse de plus de 3% ce lundi, ASML Holding vient de chiper à Nestlé la place de troisième plus grande société cotée d'Europe. L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs pèse désormais plus de 280 milliards d'euros en Bourse contre environ 274 MdsE pour le géant suisse. Novo Nordisk A/S et LVMH restent bien accrochés aux deux premières places du palmarès.

ASML reste soutenu par l'espoir d'une reprise des dépenses des fabricants de puces en équipements haut de gamme, après que la société eut prévenu que 2025 connaîtrait une croissance " très significative " après une augmentation limitée des revenus cette année. Son client clé, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, s'est engagé à maintenir un niveau d'investissement élevé, reflétant la forte demande pour les puces utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

Les analystes de Bernstein n'ont pas raté l'occasion pour passer à 'surperformer' sur le dossier alors que le titre semble " de plus en plus attractif " par rapport à ses pairs.