ASML : flambée des commandes et du cours !

(Boursier.com) — ASML s'envole de plus de 6% à Amsterdam ce matin sur les 751 euros, pour une capitalisation boursière de 303 milliards d'euros ! Coté également à Wall Street, le dossier y est attendu en vive hausse. Il faut dire que le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs a fait état de commandes records de 9,19 milliards d'euros pour son quatrième trimestre, contre 2,6 milliards sur la période allant de juillet à septembre. Le groupe technologique européen le mieux valorisé, qui conçoit des machines de photolithographie et compte parmi ses clients TSMC, Samsung ou Intel, profite donc d'un rebond de la demande. Sur Bloomberg, Peter Wennink, le directeur général de l'affaire, a indiqué que l'intelligence artificielle allait être "un gros moteur pour notre activité et l'activité de nos clients".

ASML a maintenu prudemment ses prévisions 2024, après avoir annoncé ce matin, pour son exercice 2023, un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros et un bénéfice net de 7,8 milliards d'euros. Le groupe précise que 2024 devrait être une année de transition, avec des ventes comparables à celles de 2023. Au quatrième trimestre 2023, le groupe a réalisé des ventes de 7,2 milliards d'euros, une marge brute de 51,4% et un bénéfice net de 2 milliards d'euros, soit une performance meilleure que prévu. ASML table pour le premier trimestre sur des ventes allant de 5 à 5,5 milliards d'euros et une marge brute de 48 à 49%.