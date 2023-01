ASML bat le consensus et prévoit un rebond

(Boursier.com) — ASML , géant néerlandais des équipements de production de semi-conducteurs, coté à Wall Street, a annoncé pour le quatrième trimestre un bénéfice net supérieur aux attentes et des ventes en vive croissance. Il table sur une forte expansion continue des ventes en 2023 malgré un environnement difficile. Le groupe a annoncé un bénéfice net trimestriel de 1,8 milliard d'euros, contre 1,77 milliard d'euros pour le quatrième trimestre 2021 et 1,71 milliard d'euros de consensus FactSet. Pour 2022, le bénéfice net atteint 5,62 milliards d'euros, contre 5,88 milliards d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 6,4 milliards d'euros contre 4,99 milliards d'euros un an auparavant. La marge brute pour les trois mois clos était de 51,5% contre 54,2% un an plus tôt.

ASML a déclaré que les ventes nettes du premier trimestre devraient se situer entre 6,1 milliards d'euros et 6,5 milliards d'euros avec une marge brute comprise entre 49% et 50%. "Nous continuons de percevoir l'incertitude sur le marché causée par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, le risque de récession et les développements géopolitiques liés aux contrôles des exportations. Cependant, nos clients indiquent qu'ils s'attendent à ce que le marché rebondisse au second semestre de l'année", a précisé le dirigeant du groupe, Peter Wennink.