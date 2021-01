ASIT : plan de réorganisation judiciaire déposé

ASIT : plan de réorganisation judiciaire déposé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ASIT biotech, société biopharmaceutique sous Procédure de Réorganisation Judiciaire (PRJ), à la suite des résultats décevants de sa Phase 3 dans l'allergie aux pollens de graminées, a déposé sur Regsol son plan de réorganisation judiciaire à soumettre à l'aval de ses créanciers. Les investisseurs peuvent consulter ce plan et ses annexes sur le site Internet d'ASIT biotech et les créanciers d'ASIT biotech voteront sur ce plan le 3 février 2021. Le Tribunal de l'entreprise de Liège devra homologuer ce plan avant le 11 février 2021, date de fin du sursis dont bénéficie ASIT biotech. Dès que les résultats de ce vote seront connus, ASIT biotech annoncera celui-ci. Il en sera de même de l'homologation du plan par le Tribunal de l'entreprise de Liège. Par la suite, les actionnaires d'ASIT seront invités à approuver en assemblée générale la conversion en actions ASIT biotech les créances des créanciers qui ont demandé la conversion de leur créance en actions.

Si la transaction avec DMS telle qu'annoncée le 11 janvier venait à se réaliser, ce qui n'est pas encore certain et dépend de la réalisation d'un certain nombre de conditions, cette même assemblée générale serait invitée à approuver l'apport par DMS de la Division Imagerie Médicale de DMS au capital d'ASIT biotech, moyennant l'émission en contrepartie de nouvelles actions ASIT biotech.