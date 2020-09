Asit biotech signe un préaccord de partenariat et sollicite une prorogation de son sursis de 2 mois

(Boursier.com) — ASIT biotech, société biopharmaceutique belge spécialisée dans la recherche et le développement de produits d'immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, annonce qu'elle vient de signer un préaccord ("Non-Binding TermSheet") avec un partenair pour permettre la constitution d'un nouveau groupe biotech actif dans le traitement des allergies.

Si ce partenariat venait à se concrétiser, ce qui n'est nullement acquis pour le moment vu le caractère non liant du TermSheet signé par les parties, l'objectif de parties serait :

De constituer un groupe actif en recherche et développement à la fois dans le domaine des allergies respiratoires et des allergies alimentaires ;

Les deux partenaires mettraient ensemble leur savoir-faire et leurs brevets ;

L'objectif de ce nouveau groupe serait de développer une nouvelle génération de produits contre l'allergie en choisissant au mieux le contenu de chaque formulation en adéquation avec l'indication poursuivie ;

Le partenariat entre les deux sociétés prendrait la forme, s'il se réalise, d'un apport en nature des titres du partenaire en ASIT de sorte que ASIT reste la société cotée.

Compte tenu de ces discussions en cours, ASIT va solliciter une prorogation de deux mois de son sursis à dater du 11 octobre 2020, conformément à l'article XX.59 du Code de Droit Economique. La requête peut être consultée sur le site internet d'ASIT (www.asitbiotech.com).

ASIT communiquera par ailleurs au marché, dès qu'elles seront connues si ce partenariat se concrétise, les conditions financières de l'apport ainsi que son impact sur l'actionnariat actuel d'ASIT.