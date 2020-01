ASIT biotech réintroduit une demande de réorganisation judiciaire

ASIT biotech, société biopharmaceutique spécialisée dans la R&D clinique de produits d'immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, dont le cours de bourse est suspendu sur Euronext Paris à la demande de la FSMA, a été informée par le Tribunal de l'entreprise de Liège que certaines informations devaient être ajoutées à sa requête en réorganisation judiciaire, telle que déposée le 19 décembre 2019. A cette fin, une nouvelle requête en réorganisation par accord collectif a été déposée ce jour au greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège.

Par ailleurs, lors de son conseil d'administration du 16 janvier 2020, Harry Welten et Jean-Paul Prieels ont informé le conseil d'administration de leur intention de démissionner de leur fonction d'administrateurs lors de la prochaine assemblée générale de la société. Louis Champion, représentant permanent de Zopamavi, SAS a par ailleurs présenté sa démission avec effet immédiat. Yves Désiront, représentant permanent de RE Finance Consulting SA, a été nommé Président du conseil d'administration en lieu et place de Louis Champion. Il n'y a pas d'autre changement dans la composition du conseil d'administration, la liste des membres pouvant être consultée sur le site web d'ASIT biotech. D'autre part, le conseil d'administration a confirmé le mandat de la direction d'ASIT biotech pour explorer au cours du premier semestre 2020 les options stratégiques permettant de préserver au maximum les intérêts des créanciers et des actionnaires.