ASIT biotech : réduction des pertes semestrielles

(Boursier.com) — ASIT biotech confirme avoir considérablement réduit ses dépenses immédiatement après les résultats inférieurs au seuil d'efficacité de la phase III sur le pollen de graminées.

La perte d'exploitation au 30 juin 2020 s'élève à 1,1 million d'euros, contre 7,8 millions d'euros l'année précédente. Le résultat net est négatif de 1,22 ME (-7,82 ME un an plus tôt). Au 30 juin 2020, la société disposait d'une trésorerie de 2,9 millions d'euros pour 11,1 millions d'euros d'encours de passif.

La société rappelle qu'elle a signé un préaccord avec un partenaire actif dans le domaine des allergies et qu'elle a demandé une prorogation de deux mois de son sursis.