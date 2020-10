Asit biotech : du nouveau

(Boursier.com) — ASIT biotech, société biopharmaceutique belge spécialisée dans la recherche et le développement de produits d'immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, a tenu un Conseil d'Administration ce 13 Octobre 2020 et fait part des décisions prises à l'issue de celui-ci :

- les conditions pour transformer le préaccord annoncé le 20 septembre 2020 avec le partenaire actif dans l'allergie (et qui avait notamment fondé la demande de prorogation de sursis) en un accord définitif ("binding") ne sont pas réunies ;

- pendant le sursis récemment étendu jusqu'au 11 février 2021, la société poursuivra ses efforts de valorisation de ses actifs ;

- ses activités ne nécessitent plus la contribution de deux profils seniors tels que ceux de Michel Baijot (CEO) et Frank Hazevoets (CFO) ; dès lors Michel Baijot a décidé de se retirer de son poste de CEO et Frank Hazevoets est nommé CEO. Michel Baijot reste engagé dans la société comme administrateur.

Le Président du Conseil d'Administration Yves Désiront et les membres du Conseil remercient vivement Michel Baijot pour l'exercice de son mandat de CEO, au cours duquel il a déployé efforts, passion et énergie pour remettre ASIT biotech sur de nouveaux rails, ralenti cependant par des résultats insatisfaisants en études cliniques ; ils souhaitent à Frank Hazevoets le meilleur dans sa nouvelle mission.