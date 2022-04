Ashler & Manson : un exercice 2021 en forte croissance

(Boursier.com) — Dans un contexte toujours altéré par la pandémie de Covid-19, Ashler & Manson continue d'accélérer sa dynamique technologique et commerciale, tout en structurant son réseau et en préservant sa rentabilité. Le chiffre d'affaires 2021 s'élève à 4,5 ME contre 2,9 ME pour l'exercice précédent. Le résultat net global ressort à 205.000 euros contre 8.000 euros en 2020. Sur la période, le Groupe marque un fort désendettement, disposant ainsi des moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de croissance soutenue. La trésorerie nette s'établit à 570.000 euros à fin 2021, la société ayant préféré conserver les PGE contractés, par sécurité au début de la pandémie pour financer et développer ses activités.

Dotée d'atouts stratégiques pour accroître son volume d'affaires sur le territoire national et d'un profil toujours plus ambitieux pour se démarquer, Ashler & Manson qui intègre près de 150 collaborateurs sur toute la France, maintient son objectif des 10 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2022.