ASHLER & MANSON renforce son positionnement stratégique à Lyon

Publi-rédactionnel — Avec près de 20 agences sur le territoire et 100 collaborateurs, ASHLER & MANSON positionnée parmi les principaux acteurs du marché du courtage en crédit immobilier et assurance de prêts au niveau national, annonce son renforcement stratégique sur la région Lyonnaise autour de la signature d’une nouvelle licence de marque « by Ashler & Manson » avec CAP CREDIT et le lancement prochain de son nouveau concept d’agence « CAFE DES PROPRIOS ».