Ashler & Manson : prend une participation dans One

(Boursier.com) — Ashler & Manson prend une participation minoritaire dans la Fintech ONE.

L'opération, signée le 25 mars, est d'un montant de 150.000 euros. Elle est financée sur fonds propres, et va permettre à ONE de développer et de perfectionner ses outils d'applications mobiles pour accompagner ses clients dans leurs besoins et les nouveaux usages.

Fondée par Julien Freni en 2018, ONE est un éditeur de logiciels qui développe des solutions digitales complètes en mode B2B2C à destination des intermédiaires financiers (banque de détail, réseaux de CGPI, courtier en crédit, etc.) à l'instar d'Ashler & Manson.

Ashler & Manson envisage de proposer rapidement à ses clients une nouvelle expérience pour la constitution de leur dossier de financement en se basant sur des procédés d'agrégation de données et de synchronisation, empruntant les technologies de la blockchain dans le but de sécuriser l'authenticité des documents collectés et de diminuer le risque de fraude.

Cette opération va permettre la réalisation de multiples synergies notamment portées par :

- L'intégration par ONE de l'outil de scoring Preacor visant à qualifier les demandes de financement de ses clients B to B ;

- Le déploiement d'un nouvel outil en collaboration avec ONE pour répondre aux exigences de fluidité de la nouvelle génération d'emprunteurs et de conformité bancaire.