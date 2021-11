Ashler & Manson : point d’activité sur 9 mois, forte hausse du chiffre d’affaires

Publi-rédactionnel — ASHLER & MANSON a réalisé sur 9 mois un chiffre d’affaires de 3 065 k€ (données non auditées) dépassant celui réalisé sur l’ensemble de l’année 2020 (pour rappel 2 880 k€). Cette performance traduit la dynamique du marché de l’immobilier neuf et le rebond d’activité sur le secteur des crédits et assurances. La société a contribué pour environ 300 millions d’euros de financement soit un volume d’activité équivalent à celui généré sur les 12 mois 2020.