Ashler & Manson : parmi les 500 Champions de la croissance 2023

(Boursier.com) — Ashler & Manson figure pour la première fois au palmarès des Champions de la croissance 2023, classé en 115e position sur les 500 lauréats, et en 6e position des champions sur la Région Nouvelle Aquitaine.

Sur la période retenue 2018-2021, Ashler & Manson affiche un taux de croissance moyen annuel de 43,5% alors que le taux de croissance annuel moyen des 500 lauréats atteint les 38,4%.

Ashler & Manson rappelle vouloir poursuivre une croissance soutenue, et anticipe un chiffre d'affaires pour 2022 de l'ordre de 6,5 ME, soit une croissance de plus de 40% comparé à l'exercice 2021. Le volume d'affaires réseau est estimé autour de 10 ME pour 2022.