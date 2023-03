Ashler & Manson : confiant pour le nouvel exercice

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2022, Ashler & Manson a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros (chiffres non audités) contre 4,3 ME sur l'exercice 2021, en croissance de 44% à structure comparable, marqué par :

- une forte hausse de ses activités de courtage, notamment sur les villes de Bordeaux et Lyon,

- la montée en puissance des revenus de licence de marque portant le volume d'affaires réseau à 10 ME sur 2022,

- le recrutement de nouveaux mandataires en régions.

Perspectives

Afin de poursuivre sa dynamique de croissance, Ashler & Manson entend intensifier ses efforts stratégiques pour répondre efficacement aux besoins de ses clients, séduire de nouvelles cibles, et accélérer son déploiement commercial.

Par ailleurs, Ashler & Manson annonce avoir signé en janvier 2023, un partenariat innovant avec le Groupe CINA (Compagnie Immobilière Nouvelle-Aquitaine) dans le cadre de la mise en place en interne d'une cellule de courtage dédiée. Ce partenariat a pour but d'accompagner tous les clients du Groupe et de ses filiales dans leur démarche de financement pour leur projet de construction. Par cette nouvelle alliance, Ashler & Manson renforce davantage ses positions sur le marché du courtage, pour accroître son volume d'affaires et développer plus largement sa visibilité sur le territoire.

Bien que le contexte économique et bancaire invite à la prudence, Ashler & Manson reste confiant quant à ses perspectives pour les prochains exercices.