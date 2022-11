Ashler & Manson : confiant dans ses perspectives de croissance

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022, Ashler & Manson a réalisé un chiffre d'affaires de 4,92 millions d'euros (chiffres non audités), en croissance de 61% comparé à la même période sur l'exercice précédent, dépassant les ventes réalisées sur l'ensemble de l'année 2021, qui s'élevaient à 4,5 ME.

Le volume de financement ressort à 500 ME sur cette même période. Le volume d'affaires réalisé par l'ensemble du réseau Ashler & Manson, en propre et ses licenciés, ressort à 7,8 ME, une performance déjà supérieure aux 7,5 ME réalisés sur l'ensemble de l'exercice 2021. Le volume de financement de l'ensemble s'élève à 1 MdE.

Dans un contexte favorable, Ashler & Manson a poursuivi ses actions stratégiques pour accroître son volume d'affaires et renforcer sa notoriété sur un marché très concurrentiel.

Perspectives prometteuses

Face au contexte économique et monétaire incertain et des conditions d'emprunt qui se sont nettement durcies au cours des derniers mois, l'accompagnement d'un courtier reste un atout majeur, voire indispensable pour maximiser les chances de certains particuliers d'obtenir leur prêt immobilier.

En dépit d'une tendance à la remontée des taux d'intérêt, qui pourrait freiner l'accès au crédit immobilier pour certains emprunteurs au cours des prochains mois, Ashler & Manson reste armée d'atouts stratégiques pour poursuivre son maillage territorial, augmenter son volume d'affaires, et asseoir sa notoriété tant auprès des professionnels que des particuliers.

Dans cet environnement complexe où le recours à un professionnel devient primordial, la société reste confiante quant à ses perspectives de croissance, grâce à une offre de services et une diversification de ses activités commerciales et technologiques.

La société confirme qu'elle devrait terminer l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 6,5 ME pour un volume réseau autour de 10 ME.