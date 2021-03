Ashler & Manson : bonne dynamique d'activité en 2020

Ashler & Manson : bonne dynamique d'activité en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2020, Ashler & Manson, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,89 millions d'euros en croissance de +47%. Cette hausse est liée en grande partie à l'acquisition d'AD Courtage fin 2020 et consolidée sur l'ensemble de l'exercice. Ashler & Manson a contribué à près de 300 ME de financements sur la période (200 ME en 2019).

Alors que le modèle économique des courtiers en crédit a été chahuté ces derniers mois, Ashler & Manson, affirmant sa confiance auprès de ses partenaires bancaires, a renouvelé l'ensemble de ses conventions avec les banques de détail.

Solidité financière renforcée

Fin 2020, Ashler & Manson a finalisé une augmentation de capital réservée de 1,03 ME, auprès des deux dirigeants fondateurs d'AD Courtage, qui deviennent actionnaires à hauteur de 20% au côté de Aymerick Penicault, Président de Ashler & Manson qui détient 60,63% du capital de la société.

Prometteur

Ashler & Manson s'offre des perspectives prometteuses sur les prochains exercices notamment portées par de nouvelles signatures de contrats de licence de marque et le développement commercial de ses outils digitaux.

Ashler & Manson annonce la signature, sur le 1er trimestre 2021, de 3 contrats de licence auprès de courtiers indépendants :

- NPF Courtage, un des premiers courtiers en crédit immobilier et en assurance sur Limoges

- EMBA Courtage à Chalon sur Saône

- Five Patrimoine, à Anthy-sur-Leman bénéficiant de par sa localisation autour du lac Leman d'une clientèle française et suisse.

Ces trois sociétés ont représenté un chiffre d'affaires de 2 ME en 2020.

D'autres contrats de licence actuellement en cours de discussion devraient être conclus prochainement. Ils contribueront ainsi à l'augmentation du volume d'affaires d'Ashler & Manson, renforcer son poids auprès de ses partenaires bancaires mais aussi, diversifier ses revenus par la valorisation de la donnée clients auprès des licenciés.

La société travaille activement sur un concept novateur, qui devrait voir le jour courant 2021, visant à affirmer sa visibilité et développer son activité auprès d'une cible plus "milléniale".