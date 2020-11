Ashler & Manson : acquisition de AD Courtage à Bordeaux

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Dans le contexte exceptionnel de pandémie, Ashler et Manson poursuit son développement stratégique et reste pro-active sur de nouveaux relais de croissance à fort potentiel. Ainsi, Ashler & Manson annonce l'acquisition d'AD Courtage, société experte en Courtage immobilier et assurance de prêts.

Créée en 2015 à Bordeaux et dirigée par Alexis David et Hannah Labret, AD Courtage est une société de courtage spécialisée sur les profils de clients premium. L'ensemble de l'équipe et les deux managers chevronnés rejoignent Ashler & Manson. Cette acquisition contribuera à positionner le groupe comme un acteur majeur du marché immobilier bordelais. Au-delà de devenir encore plus fort dans le berceau historique de notre société, c'est l'association de compétences et le dynamisme commercial de l'équipe d'AD Courtage qui nous a séduit. Notre groupe s'est fortement développé ces quatre dernières années et l'arrivée de Managers confirmés est un réel atout pour poursuivre notre croissance , souligne Aymerick Penicaut, Président-Fondateur d'Ashler & Manson.

Cette opération de croissance externe, réalisée sous forme d'apport partiel d'actifs et d'apport de cash (200 kE), sera financée par augmentation de capital réservée de 1,03 million d'euros. Les nouveaux associés - via leur holding AD Courtage - détiendront 20% du capital d'Ashler & Manson au côté de Aymerick Penicaut, président fondateur d'Ashler & Manson.

Le nouvel ensemble devrait réaliser 3 ME de chiffre d'affaires en 2020, et ambitionne d'ores et déjà de réaliser, en 2021, 4 ME de chiffre d'affaires sur le crédit, si la conjoncture économique le permet .

L'opération devra être finalisée le 31 décembre 2020 au plus tard, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Egalement pro-active sur de nouveaux relais de croissance

D'autre part, Ashler & Manson explique poursuivre son développement sur le digital et avec la commercialisation de son outil digital Preacor, pour lequel la société enregistre plus de 1.600 utilisateurs professionnels. Ashler & Manson entend d'ailleurs asseoir sa notoriété auprès des professionnels et vise à devenir via son outil, le référent du 'scoring'.

Le groupe propose aussi un partenariat sous forme de licence de marque afin de permettre à des acteurs de taille intermédiaire de bénéficier de son écosystème avec de nouvelles stratégies porteuses de croissance.

Ashler & Manson rappelle enfin ses activités complémentaires à forte valeur ajoutée dans le courtage immobilier et l'assurance. La société a renouvelé l'ensemble de ses conventions avec les banques de détail, développe sa market place autour de produits innovants dans la finance et l'immobilier. Ashler & Manson imagine enfin un concept novateur qui devrait voir le jour courant 2021. Il vise à affirmer sa visibilité et développer son activité auprès d'une cible plus "millennials".