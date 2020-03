Ashler et Manson poursuit son développement

Ashler et Manson poursuit son développement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un environnement bancaire et financier en pleine mutation, Ashler et Manson annonce un chiffre d'affaires en ligne avec ses attentes et poursuit son développement au travers du digital mais également par le recrutement de nouveaux commerciaux. L'expert en crédit immobilier a réalisé un chiffre d'affaires global 2019 de 2 millions d'euros (1,5 ME en 2018), conforme à ses attentes, soit une croissance de plus de 30%.

La société a contribué à près de 200 ME de financement sur la période (180 ME en 2018).

Ashler & Manson poursuit le recrutement de nouveaux talents commerciaux, en particulier de courtiers mandataires. La société a doublé ses effectifs à Nantes et Rennes, et compte maintenant plus de 60 collaborateurs au niveau national.

Par son positionnement stratégique sur des logiciels métiers ciblés, Ashler & Manson entend renforcer sa visibilité auprès des professionnels et vise à devenir via son outil, le référent du scoring.