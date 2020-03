Ascencio : vive progression du bénéfice net au 1er trimestre

(Boursier.com) — Pour le 1er trimestre 2019-2020 (30 septembre 2019 - 31 décembre 2019), Ascencio dégage 10,43 millions d'euros de revenus locatifs, en progression de 1,2% par rapport à la même date en 2018 (10,31 ME).

Le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille s'établit à 8,53 ME (8,49 ME au 30 septembre 2018). La marge opérationnelle est de 81,8%.

Les charges d'intérêts s'élèvent à 1,07 ME (1,14 ME au 30 septembre 2018). Au cours du 1er trimestre de l'exercice, le coût moyen de l'endettement (marges et coût des instruments de couverture inclus) s'est élevé à 1,9% (2,04% au 1er trimestre de l'exercice précédent).

Le ratio de couverture du groupe est de 94%. Sur la base du niveau d'endettement actuel, il est supérieur à 75 % sur les 5 prochains exercices. Cette politique de couverture permet de sécuriser le coût de financement sur les prochaines années.

L'EPRA Earnings du 1er trimestre s'établit à 7,26 ME (7,12 ME au 31 décembre 2018), soit une progression de 1,9%. L'EPRA Earnings par action ressort à 1,1 euro par action (1,08 euro pour le 1er trimestre de l'exercice précédent).

Après prise en compte de la variation positive de la juste valeur du portefeuille (+ 0,35 ME) et de la variation positive de la juste valeur des instruments de couverture de taux (+ 5,01 ME), le résultat net du 1er trimestre de l'exercice s'élève à 12,53 ME (7,32 ME au 30 septembre 2018).

Le ratio d'endettement (avant affectation du solde du dividende de l'exercice 2018-2019) se situe au 31 décembre 2019 à 39% (40,5% au 30 septembre 2019).

Perspectives

Ascencio a la volonté stratégique de maintenir la part du secteur alimentaire, de nature plus défensive, à une hauteur minimale de 25%. Le groupe souhaite développer sa politique d'investissements en tenant compte des cycles du marché. La pression actuelle sur le secteur du retail rend plus complexe les décisions relatives aux investissements et impose une grande rigueur dans la sélection des actifs<.q>, explique Ascencio.

Sauf imprévu significatif et sur base de son portefeuille immobilier actuel, les résultats prévisionnels pour l'exercice 2019-2020 devraient permettre à Ascencio de distribuer un dividende brut comparable à celui de l'exercice précédent.