Ascencio : les comptes virent au rouge

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2023, les revenus locatifs d'Ascencio s'établissent à 13,1 millions d'euros, en hausse de +6,6% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent 12,28 ME), et ce principalement grâce à l'augmentation du taux d'occupation EPRA du portefeuille et à l'impact de la forte inflation appliquée aux loyers en 2022/2023.

Le résultat immobilier s'établit à 13,2 %E, en hausse de +5,3% par rapport aux 12,5 ME de la période comparable.

Le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille s'établit à 11 ME, en hausse de +6,8%, dégageant une marge opérationnelle stable de 84,2%.

Les charges d'intérêts nettes augmentent de manière modérée à -1,6 ME (-1,4 ME au 31 décembre2022). Cette évolution résulte de l'impact net des hausses combinées des charges d'intérêts sur les financements à taux variable et des revenus d'intérêts générés par les instruments de couverture mis en place par la société.

Tenant compte de ces évolutions et d'une stabilité des charges fiscales, l'EPRA Earnings s'établit à 9,2 ME au 31 décembre 2023, en hausse de +6,6% par rapport aux 8,6 ME générés au 31 décembre 2022. Par action, celui-ci passe donc à 1,4 euro, par rapport à 1,31 euro pour le 1er trimestre de l'exercice précédent.

Sur base de l'EPRA Earnings positif de 9,2 ME et de ces réévaluations négatives (pour un total de -15,3 ME), le résultat net de la société est en perte de -6 ME (-0,91 euro par action), en baisse par rapport aux +13,9 ME (2,11 euros par action) générés au 31 décembre 2022.

Les capitaux propres de la société s'établissent à 438,7 ME au 31 décembre 2023 (444,8 ME au 30 octobre 2023).

Perspectives

Dans ce contexte caractérisé par une inflation revenue à des niveaux plus raisonnables et à des taux d'intérêts qui tendent à se stabiliser vers un nouveau point d'équilibre, ce qui devrait apporter davantage de sérénité au sein des marchés financiers, Ascencio poursuit sa stratégie de gestion proactive de son portefeuille immobilier, avec pour priorité l'anticipation des besoins de ses 'retailers', tout en restant prête à saisir les opportunités d'investissements qui pourraient se présenter. Celles-ci devront cependant respecter les critères d'investissements fixés par Ascencio, tant au niveau des qualités intrinsèques des actifs envisagés (en termes de localisation, de mix retail, de performance ESG, ...) qu'au niveau de la structuration financière des potentielles acquisitions.