Ascencio : 33,8 ME de résultat net annuel 2022-2023

(Boursier.com) — Les revenus locatifs annuels 2022-2023 d'Ascencio s'élèvent 51,3 millions d'euros, en progression de +7,3% par rapport à 47,8 ME au 30 septembre 2022

Le taux d'occupation EPRA ressort à 97,9%.

L'EPRA Earnings (par action) ressort à 5,46 euros (5,12 euros au 30 septembre 2022).

Le résultat net s'établit à 33,8 ME (90,7 ME au 30 septembre 2022), la baisse étant exclusivement liée aux écarts de réévaluation par rapport à l'exercice passé (-2,2 ME vs +57,0 ME).

Ascencio propose la distribution d'un dividende brut de 4,15 euros par action, en hausse de 5,1% par rapport à celui de l'exercice précédent (3,95 euros par action). Ascencio augmente son dividende pour la 9e année consécutive.

Perspectives

Dans un contexte incertain, résultant d'une succession d'événements défavorables (pandémie Covid, tensions géopolitiques, hausse des taux,...) et tenant compte des défis liés aux changement des modes de consommation et à la durabilité, Ascencio garde le cap et continue à délivrer de solides résultats en croissance. Ceux-ci sont le fruit d'une vision stratégique bien établie, impliquant :

- une gestion proactive du portefeuille immobilier, en accordant une attention particulière à la mise en place d'une stratégie ESG responsable et cohérente ;

- une approche commerciale orientée clients en créant une relation long terme permettant d'être à l'écoute de leurs besoins ;

- le respect d'une politique d'investissement sélective dans des actifs correspondant aux critères stratégiques que la Société s'est fixée ;

- la constitution et le développement d'une équipe de professionnels bénéficiant d'un environnement de travail motivant et d'outils de gestion efficaces.

Rappelons que l'action Ascencio et actuellement sur un cours de 45,45 euros.