Arverne Group : Lithium France obtient un nouveau PER

(Boursier.com) — Un Arrêté Ministériel publié au Journal Officiel du 16 février 2024 annonce l'octroi d'un nouveau Permis exclusif de recherches - PER 'lithium et substances connexes', dit 'Les Poteries minérales', à la société Lithium de France, filiale d'Arverne Group.

Situé dans le Bas-Rhin, le permis couvre une superficie de 151km2. Il s'agit du 4e permis obtenu en deux ans par Lithium de France. En Alsace du Nord, Lithium de France a déjà démarré de multiples opérations d'étude et d'exploration sur le terrain, permettant de cartographier une partie importante du sous-sol des zones qui couvrent ses premiers permis.

Intégré sur toute la chaîne de valeur, Arverne Group a pour ambition d'allier la production de chaleur renouvelable locale issue de la géothermie, à l'extraction et à la transformation, grâce à des procédés innovants, de lithium géothermal à destination de l'industrie de la mobilité électrique. Le groupe possède désormais, au travers de ses filiales, un portefeuille de 9 permis exclusifs de recherches - dont 7 sur la géothermie et 2 sur le lithium - situés dans trois régions différentes (Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est), soit plus de 2.000 km2.

"Ce nouveau permis, pendant du permis exclusif de recherches de géothermie 'Les Poteries' octroyé en août dernier, constitue une étape importante franchie par les équipes de Lithium de France. Nous nous en réjouissons et allons poursuivre notre travail, avec le territoire, pour contribuer à la décarbonation du mix énergétique français en développant des projets de géothermie et de production de lithium géothermal souverain", déclare Pierre Brossollet, Président Directeur Général d'Arverne Group.