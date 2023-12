Arverne Group : l'expertise du sous-sol en Bourse

(Boursier.com) — Introduit en Bourse le 19 septembre, Arverne Group rencontre les investisseurs deux mois plus tard, à l'occasion du CIC Forum by Market Solutions. Une IPO particulière puisqu'elle a pris la forme d'une fusion avec le SPAC Transition dédié à la transition énergétique qui attendait le bon candidat, pour lui permettre d'accélérer le processus d'accès au marché boursier. Arverne a levé un peu plus de 160 ME à cette occasion.

Une simplification des démarches certes, mais " c'est aussi une histoire d'hommes ", ajoute le Président-Directeur général d'Arverne Group, Pierre Brossollet. En l'occurrence, "la rencontre de profils complémentaires, avec un entrepreneur à succès, un fonds spécialiste de la transition énergétique et un profil financier. Cette alchimie a fait du SPAC un ticket gagnant." Les trois fondateurs de Transition étant Xavier Caïtucoli, Fabrice Dumonteil, Président d'Eiffel Investment Group, adossé à Jacques Veyrat et Erik Maris. Toujours en termes capitalistiques, Renault, intéressé par le Lithium, l'Etat via Ademe Investissement et le Crédit Mutuel Equity ont aussi rejoint le navire en entrant au capital. A eux trois, ils totalisent près de 40% du capital.

Sous-sol

Arverne Group se veut le spécialiste des opérations d'exploration et de forage pour accéder à des ressources souterraines inexploitées afin de les transformer en énergie renouvelable. " Nous sommes un spécialiste du sous-sol et assemblons des technologies et expertises pour produire de l'énergie. Un acteur intégré, du forage jusqu'à la géothermie pour le lithium ", explique Pierre Brossollet. Détentrice à ce jour de 9 permis en France, la société compte démarrer la production de géothermie en 2025 et celle du lithium en 2027.

Arverne Group est aujourd'hui financée jusqu'à fin 2025, soit jusqu'à sa prochaine phase de développement qui sera celle de mise en oeuvre concrète des projets et nécessitera alors de nouveaux apports significatifs. La structuration via trois entités l'y aidera peut-être: une dédiée au forage, l'autre à la géothermie, la dernière à l'extraction Lithium. Ce qui permet de faire entrer des investisseurs de façon spécifique par exemple uniquement sur la thématique Lithium. " Mais toujours en minorité ", confirme Pierre Brossollet.

Bourse

Côté Bourse, les actions se négocient aujourd'hui uniquement sur le compartiment professionnel. " Nous souhaitons passer à court terme sur le segment grand public ", confirme le PDG, de façon à ce que les investisseurs particuliers puissent s'intéresser au titre qui valorise le groupe 320 ME aujourd'hui. A mettre en parallèle d'objectifs qui font état de 800 ME à 1 Milliard d'Euros de chiffre d'affaire à horizon 2030.