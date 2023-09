Arverne Group entre en Bourse avec la finalisation de son rapprochement avec Transition

(Boursier.com) — Arverne Group annonce la réalisation définitive de son rapprochement d'entreprises avec Transition, sa cotation ce jour sur le Compartiment Professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris et son entrée dans l'indice Tech Leaders.

Arverne est un nouvel acteur industriel et pluridisciplinaire français de la transition énergétique. Le Groupe, fondé par Pierre Brossollet en 2018, dispose d'une expertise unique en géosciences et une maîtrise des opérations d'exploration et de forage pour accéder à des ressources souterraines inexploitées afin de les transformer en énergie renouvelable. Intégré sur toute la chaîne de valeur, Arverne allie ainsi la géothermie, pour une production de chaleur locale et économique, à l'extraction et la transformation de lithium bas carbone à destination de l'industrie des batteries pour véhicules électriques. Entreprise à mission, Arverne a l'ambition d'accélérer la transition énergétique par les géo-ressources locales du sous-sol en devenant un acteur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables en France.

La combinaison des expertises et des moyens d'Arverne et de Transition ainsi que la cotation de la Société sur Euronext Paris vont permettre d'accélérer la croissance de l'activité de valorisation des ressources du sous-sol afin de créer le futur leader français de la géothermie et du lithium bas carbone au service de la transition énergétique.

"Cette cotation sur Euronext Paris est une étape majeure pour Arverne. Elle nous donne les moyens d'accélérer notre développement pour atteindre nos objectifs de démarrer la production de géothermie en 2025 et celle de lithium en 2027. En capitalisant sur notre savoir-faire unique et notre positionnement stratégique sur toute la chaîne de valeur du sous-sol, nous allons accélérer notre croissance en France au service de la transition énergétique", souligne Pierre Brossollet, Fondateur, Président et Directeur général d'Arverne Group. "Avec Transition, nous voulions être partie prenante dans la transition énergétique qui entre dans une nouvelle phase décisive et qui va voir émerger un nouveau type d'acteurs. Notre objectif était d'accompagner un acteur de premier plan à se transformer en champion, en mettant la finance au service de la transition énergétique. Grâce à son savoir-faire unique, Arverne présente le profil idéal : la Société libère le potentiel des ressources géothermiques et les valorise durablement pour une transition énergétique pragmatique au service de la prospérité des territoires", ajoutent les trois fondateurs de Transition, Xavier Caïtucoli, Erik Maris et Fabrice Dumonteil, Président d'Eiffel Investment Group, société de gestion du fonds Eiffel Essentiel SLP.

La stratégie d'Arverne Group repose sur trois piliers. D'une part, la maximisation de la création de valeur en accompagnant les évolutions fondamentales du marché européen de la transition énergétique qui génère durablement des besoins en énergie géothermale et en lithium. D'autre part, le développement d'une croissance rentable en s'appuyant sur un portefeuille de projets stratégiques identifiés pour faire de l'entreprise un acteur majeur capable d'exploiter au mieux les ressources du sous-sol. Enfin, l'optimisation de l'intégration verticale des activités (de l'analyse du sous-sol, au forage jusqu'à la commercialisation des ressources) pour multiplier les opportunités de projets.

Arverne dispose désormais d'environ 162 millions d'euros pour déployer dans les meilleures conditions son portefeuille de projets et développer les technologies les plus adaptées à l'extraction et au traitement du lithium.

A l'issue de cette opération, Arverne bénéficie d'une structure capitalistique renforcée avec le soutien de nouveaux investisseurs stratégiques et financiers majeurs, tels que Ademe Investissement, Renault Group, Crédit Mutuel Equity et Sycomore AM. L'arrivée de ces nouveaux investisseurs, quelques mois après l'investissement d'Hydro et Equinor Ventures dans Lithium de France, filiale du groupe Arverne, lors de la dernière levée de fonds de cette société, souligne l'intérêt grandissant des acteurs de premier plan pour les projets du groupe Arverne. En outre, l'accord stratégique d'approvisionnement en lithium signé entre Renault Group et Lithium de France, filiale du groupe Arverne, témoigne de la pertinence des solutions apportées par la Société pour répondre aux défis futurs de la transition énergétique, notamment dans le domaine de la mobilité électrique.

Arverne Group est sur un cours de 11,5 euros, pour une capitalisation boursière d'un peu plus de 400 ME.