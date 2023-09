Arverne Group : des précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 septembre à l'AMF, la société JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 19 septembre, les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Arverne Group SA (anciennement dénommée Transition). Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Arverne Group SA détenues dans le portefeuille de négociation, au résultat de laquelle l'exemption de 'trading' s'applique.

JP Morgan Chase & Co ne détient plus aucun titre Arverne Group SA au sens des dispositions du règlement général de marché. A cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

En outre par courrier également reçu le 21 septembre à l'AMF, la société par actions simplifiée Renault SAS a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Arverne Group SA. Elle détient 3.284.773 actions Arverne Group SA représentant 2.944.736 droits de vote, soit 8,25% du capital et 8,47% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une part, de la souscription par Renault SAS de 2.580.378 actions ordinaires dans le cadre du PIPE réalisé concomitamment à la fusion-absorption d'Arverne Group par Transition le 19 septembre, et l'acquisition par Renault SAS, le 19 septembre, de 364.358 Founder's Shares de Catégorie A1, converties en actions ordinaires le 19 septembre, 163.364 Founder's Shares de Catégorie A2, 100.956 Founder's Shares de Catégorie A3 et 75.717 Founder's Shares de Catégorie A4. Il est précisé que les Founder's Shares de Catégorie A2, A3 et A4, non encore converties en actions ordinaires, sont des actions de préférence dépourvues de droits de vote.

Renaul détient, au 20 septembre, 3.284.773 actions Arverne Group SA représentant 2.944.736 droits de vote, soit 5,96% du capital et 5,89% des droits de vote de la société.