(Boursier.com) — Arval annonce un partenariat européen stratégique avec le constructeur automobile BYD (Build Your Dreams).

Fondé en 1995, BYD est le seul constructeur de véhicules à énergie nouvelle qui a développé ses propres groupes motopropulseurs, batteries, semi-conducteurs automobiles, moteurs et systèmes de contrôle du moteur. BYD a lancé sa gamme innovante de véhicules électriques à destination des consommateurs européens en 2022. En une année seulement, BYD a initié le lancement de 5 modèles dans 19 pays en Europe, proposant des technologies de véhicules électriques avancées en matière de sécurité, d'efficacité et de performance. En 2023, BYD atteint le nombre historique de 3 millions de véhicules à énergie nouvelle vendus.

Le protocole d'accord identifie les domaines clés de coopération entre Arval et BYD dans le but d'aider les particuliers à passer au véhicule électrique, et conseiller les entreprises (locales comme internationales) dans l'accélération de l'électrification de leur flotte de véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers. Il concerne également les nouvelles solutions énergétiques combinant les véhicules électriques, le stockage d'énergie et dispositifs solaires. La gamme de véhicules électriques de BYD offre aux clients d'Arval un large choix pour encourager l'intégration de ces modèles dans leurs politiques de flotte, et ainsi accompagner la transition vers les motorisations électriques. Le protocole d'accord a été signé au cours d'une cérémonie officielle tenue au siège social mondial de BYD à Shenzhen, en Chine, en présence de Michael SHU, Directeur Général de BYD Europe, d'Alain van Groenendael, Président et Directeur Général d'Arval, et d'autres représentants des deux parties.

La transition énergétique fait partie de l'ADN d'Arval depuis les années 90. Ce partenariat avec BYD est l'une des initiatives de l'entreprise pour relever le défi de l'électrification des flottes et accélérer la transition énergétique de ses clients, en complément de :

-méthodologies de conseil spécifiques pour développer des politiques de mobilité qui soutiennent la transition énergétique comme l'approche SMART (Sustainable Mobility and Responsibility Targeting), impliquant l'utilisation de véhicules électriques ainsi que des solutions de mobilité complémentaires à la voiture individuelle, comme l'autopartage ou le vélo ;

-pack d'offres complet facilitant l'adoption de véhicules électriques, et notamment Arval Charging Services, qui combine la location d'une borne de recharge à celle d'un véhicule électrique, et qui vient compléter le dispositif de carte de recharge Arval et de remboursement automatique des consommations électriques des véhicules à domicile ;

-Arval Connect, une solution télématique dont les données recueillies guident l'électrification des flottes : grâce aux informations sur le kilométrage quotidien réel des véhicules et le kilométrage par type de route et par trajet, Arval Connect peut identifier les véhicules éligibles à l'électrification.

Alain van Groenendael, Président et Directeur Général d'Arval, déclare : "La transition énergétique des flottes va de pair avec l'évolution d'un écosystème complet composé de différents acteurs (loueurs, constructeurs, fabricants de batteries, fournisseurs de bornes de recharge, gouvernements, etc.) qui doivent agir ensemble pour atteindre leur objectif commun. Nous sommes très fiers de nous associer à BYD, une entreprise axée sur le changement et les innovations, et d'ajouter leurs véhicules à batteries électriques à notre offre. Nos clients recherchent des alternatives accessibles, attractives et qualitatives pour leur flotte de véhicules, et c'est ce que nous nous efforçons de leur apporter. Dans ce marché complexe mais dynamique, je suis convaincu qu'en unissant les forces d'Arval et de BYD, nous encouragerons un nombre encore plus important d'entreprises et de particuliers à passer plus rapidement à des motorisations électriques."

Michael Shu, Directeur Général de BYD Europe, précise : "BYD prend la coopération et les partenariats très au sérieux. La signature d'un protocole d'accord avec Arval est une opportunité qui souligne notre engagement à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs en faveur d'une mobilité électrique accessible à tous, en offrant aux clients du choix et de la flexibilité, avec l'assurance de services de proximité de qualité. En combinant les véhicules BYD utilisant nos innovations de pointe dans la technologie électrique et l'expertise d'Arval dans les solutions de location longue durée, nous créons une coopération dynamique. Ce partenariat nous offre la possibilité de proposer des solutions compétitives aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers".