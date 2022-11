Artmarket : T3 en croissance

(Boursier.com) — Artmarket affiche un chiffre d'affaires progressant de 9% au troisième trimestre, à 1,92 ME, hors perçus d'avance. En prenant en compte les perçus d'avance, la hausse est ramenée à +1,4%.

À la mi-décembre, Artprice by Artmarket déploiera sa nouvelle version. "La plus aboutie de son histoire" est-il d'ores et déjà annoncé, car "répondant à l'ensemble des demandes clients, dans cette décennie du digital".

Ce déploiement comprend l'ensemble des banques de données et services d'Artprice, après 18 mois de développement prolongé par la période COVID.

Par ailleurs, la société annonce une hausse importante des tarifs d'abonnements et services.