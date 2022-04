Artmarket : près de 1 ME de bénéfices en 2021

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires annuel d'Artmarket, après audit, a été retraité spécifiquement, compte tenu du changement de méthode comptable appliqué pour la première fois sur les abonnements depuis le 30 juin 2021. Il prend ainsi en compte l'impact de 4,17 millions d'euros de variation des PCA (produits constatés d'avance) encaissés et qui ont, mécaniquement, un effet positif sur la trésorerie.

Le chiffre d'affaires consolidé facturé sur l'année 2021 ressort ainsi à 8,12 ME, en hausse de +4,16% par rapport à l'exercice précédent (à méthode équivalente), malgré la perte de chiffre d'affaires provenant des partenariats événementiels annulés partout dans le monde en raison de la crise sanitaire : foires, salons, expositions, conférences, formations. Néanmoins, Artmarket.com marque, en 2021, un record de chiffre d'affaires Internet depuis sa création en 1997.

Le changement de méthode relatif à la comptabilisation des produits constatés d'avance sur le chiffre d'affaires a un impact négatif sur le chiffre d'affaires de 379 kE, soit 7,74 ME, alors même que ce chiffre d'affaires est encaissé et a donc eu un effet positif sur la trésorerie.

Le résultat net consolidé de l'exercice clos au 31 décembre 2021 progresse de +16,02%, et se solde par un bénéfice de +927 kE (+799 kE au 31 décembre 2020). Artmarket.com est donc nettement bénéficiaire, "un véritable défi avec les deux ans de pandémie de 2020-2021", se félicite le management. "Les résultats 2021 confirment la maîtrise parfaite et l'amélioration des coûts d'exploitation, notamment sur les coûts de R&D qui sont très importants et la résistance du modèle économique d'Artmarket.com à des stress tests extrêmes".

Perspectives

La Marketplace NFT d'Artprice by Artmarket pourrait réaliser dans le futur un chiffre "d'affaires extrêmement volumineux". Cette transformation radicale du Marché de l'Art va, avec les NFTs, permettre de passer de 120 millions de collectionneurs, avec un âge moyen de 54 ans, à plus de 900 millions d'acheteurs friands de NFTs, avec des profils sociologiques beaucoup plus variés et ce dès l'âge de 20 ans. Artmarket.com a notamment identifié quelques sociétés dans le monde susceptibles d'accélérer et de sécuriser son imprimatur dans l'émission primaire des NFTs d'art.

Selon Thierry Ehrmann : "Artprice by Artmarket, depuis cinq ans, s'est emparée légitimement de l'impact des NFTs sur le Marché de l'Art car il s'agit bien de son coeur de métier historique qui sont les banques de données et la Blockchain ainsi que la normalisation analogique puis numérique du Marché de l'Art dont Artprice est l'auteur unique, avec une protection de ses codes sources au titre de la propriété intellectuelle, depuis 1999". Le Fondateur et PDG du groupe ajoute : "Les nouveaux acquéreurs peuvent spéculer, d'une part sur l'oeuvre où la liquidité des NFTs d'art sur les plateformes est sans commune mesure avec les multiples du siècle dernier, et d'autre part en prenant compte des variations des cryptomonnaies. C'est un facteur non négligeable qui ajoute au plaisir de l'accès à l'Art un gain conséquent".