Artmarket : nouvelle flambée

+13,4%, +7,2%, +12,7%, +10,6% et une flambée de 45% ce vendredi. Telle est l'impressionnante série haussière en cours d'Artmarket.com sur le marché parisien. Outre l'annonce d'une progression de 14% de ses revenus au troisième trimestre, à 1,97 million d'euros, la société spécialisée dans la cotation du marché de l'art sur Internet bénéficie du phénomène NTF (jeton non fongible). Artmarket va en effet lancer sa plateforme NFT, artprice-nft.com, artmarket-nft.com, qui pourra répondre à la demande des 760.000 artistes référencés dans les banques de données Artprice by Artmarket et de l'ensemble des professionnels du Marché de l'Art. "Les NFT sont la preuve de la dématérialisation du Marché de l'Art que certains voulaient ne pas croire possible", expliquait dernièrement le groupe.