Artmarket : "le Marché de l'Art occidental a retrouvé toute son intensité"

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires consolidé d'Artmarket est ressorti à 3,83 millions d'euros au (3,82 ME un an plus tôt). En dépit de la crise sanitaire sans précédent qui frappe le monde depuis 2020 ainsi que la guerre Russie-Ukraine depuis le S1 2022 qui entraîne un choc économique et financier mondial, le chiffre d'affaires d'Artmarket.com atteint au 1er semestre 2022 son record de CA Internet, depuis sa création en 1997, avec 3,83 ME.

Au 1er semestre, le résultat net du groupe Artmarket ressort à 554 kE, alors qu'il était de 523 kE au 30 juin 2021. Les capitaux propres ressortent à 30,39 ME (29,86 ME au 31 décembre 2021).

Tendances affirmées

L'indice de fréquentation des requêtes payantes ou gratuites des banques de données d'Artprice by Artmarket connaît une très forte croissance de +74 % en 2022, par rapport à 2021.

Au 1er semestre 2022, le Marché de l'Art occidental a retrouvé toute son intensité avec +32% en salles de ventes, en dépassant les niveaux de 2019 grâce à la dématérialisation et à l'explosion des ventes numériques (voir le Rapport Semestriel sur le Marché de l'Art mondial d'Artprice by Artmarket). Cela se confirme par les connexions Internet (gratuites ou payantes) d'Artprice by Artmarket qui ont progressé au 1S 2022 de 74%, aidé en cela par l'Internet mobile pour la même période qui constitue plus de 92% des requêtes d'Artmarket ainsi qu'un fil d'information permanent et gratuit (provisoirement) sur l'actualité quotidienne des NFT.

