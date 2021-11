Artmarket étend son alliance avec Cision

(Boursier.com) — Artprice by Artmarket, dont l'actionnaire de référence est le Groupe Serveur, annonce l'extension de son alliance à 119 pays, pour la distribution de fils d'informations. Ce partenariat confirme Cision comme distributeur officiel d'informations et de contenus pour Artprice by Artmarket.

Depuis 120 ans, Cision a bâti peu à peu un réseau mondial de diffusion d'informations, reconnu par plus de 100.000 clients notoirement connus sur les marchés financiers. Cision est le leader mondial du logiciel de RP & Influence. Avec sa base de données de 1,6 million de journalistes et de médias, Cision diffuse une information qualitative sur l'ensemble des 5 continents. Cet accord est le résultat direct d'une longue relation de confiance établie depuis plus de deux décennies entre Artprice et Cision.

Thierry Ehrmann commente : "Le fil de presse de Cision dépasse la norme de l'industrie en matière de diffusion d'informations. Il permet à Artprice d'atteindre un plus large public, qui représente désormais, par les NFTs, autour des artistes, environ 900 millions d'Art lovers, collectionneurs, professionnels du Marché de l'Art, notamment les galeries, Maisons de Ventes et institutionnels dans le monde entier, profondément rajeunis par le NFT, ses nouveaux territoires et Metaverse. Ce fil étendu d'informations quotidiennes atteint les profondeurs des 119 pays, tant en Occident que dans les pays émergents, à la pointe des NFTs, portés par des communautés d'artistes qui changent le monde dans un nouveau paradigme où l'artiste est désormais le principal acteur au coeur du Marché de l'Art. Il est dans la continuité de notre Manifeste".